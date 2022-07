Ärger in Allstedt über Randale und Vandalismus

Allstedt - „Hier herrschen zurzeit Zustände, als ob Attila mit seinen Hunnen eingefallen wäre“, schimpft Hans-Dieter Grützner. Der 77-Jährige wohnt am Vorwerksteich in Allstedt. Und der hat sich nach seinen Worten schon seit einigen Wochen zum Treffpunkt für nächtlichen Krawall und Randale entwickelt. „Jugendliche rotten sich an den Bänken auf dem Teichdamm zusammen, zerstören dort die Lampen und verwüsten die Vorgärten der Leute, die hier wohnen“, berichtet Grützner. Erst letztens sei er nachts mit der Taschenlampe raus und habe damit gedroht, die Polizei zu rufen.

