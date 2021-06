AOK warnt vor Betrugsversuchen am Telefon

Eisleben/Hettstedt/Sangerhausen - Betrugsversuche am Telefon gehören regelmäßig zu den Berichten aus den Polizeirevieren im Land. Die Maschen variieren dabei - vom berüchtigten „Enkeltrick“ bis hin zum vermeintlichen Microsoft-Mitarbeiter. Vor einer neuen Methode warnt nun die AOK Sachsen-Anhalt: „In den letzten Wochen häufen sich bei uns die Hinweise zu verdächtigen Telefonaten, bei denen die Anrufer versuchen, von unseren Versicherten sensible Daten zu erhalten. Das passiert mittlerweile täglich und über alle Landkreise hinweg“, erklärt Anna Mahler, Pressesprecherin der Krankenkasse.

Dabei würden sich die Betrüger als Mitarbeiter der AOK oder anderer Institutionen ausgeben. Von Versicherten sei zu hören, dass die Anrufe wie Bandansagen klingen würden und die männliche oder weibliche Stimme einen ausländischen Akzent habe, teilt die Krankenkasse mit. Dabei würden die Betrüger mit der Angst der Versicherten spielen, so Mahler. Es werde behauptet, „es würde kein Versicherungsschutz bestehen oder etwas mit dem Pflegegrad oder den Pflegehilfsmitteln nicht stimmen. Meist läuft es darauf hinaus, dass man ein Zusatzpaket kaufen soll.“ Auf diese Art versuchten die Anrufer, an Geld, Kontodaten oder andere sensible Daten zu gelangen.

Betrugsversuche sollen bei der AOK und der Polizei gemeldet werden

Die AOK rät daher ihren Kunden und allen Betroffenen, skeptisch zu bleiben, sobald es um Daten wie die Bankverbindung gehe und das Gespräch dann sofort zu beenden. „So etwas erfragen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht am Telefon und sie stehen auch nicht unangemeldet vor der Haustür und verlangen Geld“, versichert Anna Mahler.

Anrufe von echten AOK-Mitarbeitern seien an den Nummern 0800/2265726 oder beginnend mit 0391/2878 zu erkennen. Nur vereinzelt würden sich Mitarbeiter, etwa aus dem Außendienst, per Handynummer melden. Unsicheren Menschen rät die AOK, bei ihren Versicherungen anzurufen und bestätigen zu lassen, dass der Anrufer bei der Kasse tätig ist. Zudem bittet die Krankenkasse darum, ihr die Betrugsversuche mitzuteilen und Anzeige bei der Polizei zu erstatten. AOK-Kunden können sich an das nächste Kundencenter oder die kostenlose Service-Hotline 0800/2265726 wenden. (mz)