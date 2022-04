Antrag abgelehnt! Der Privatschule in Siersleben droht das Aus

Siersleben - Paukenschlag sechs Wochen vor dem geplanten Start: Das Landesschulamt hat die Privatschule in Siersleben per Bescheid abgelehnt. Das bestätigte Schulamtssprecher Tobias Kühne am Montagnachmittag der MZ. „Der Antrag hat in fast allen Prüfkriterien Mängel aufgewiesen“, sagte Kühne. Dies betreffe das pädagogische Konzept, aber etwa auch die Finanzierung oder den Einsatz von Lehrkräften. „Es gab am Ende überall offene Fragen, die in der Kürze der Zeit nicht behoben werden konnten.“