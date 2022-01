Anspruch auf Kurzarbeitergeld verlängert sich in Mansfeld-Südharz

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Die während der Coronapandemie beschlossenen Sonderregelungen zum Kurzarbeitergeld werden bis Ende März dieses Jahres verlängert. Das teilt Sprecherin Uta Mayer von der Sangerhäuser Agentur für Arbeit mit.

Dass das Kurzarbeitergeld weiterhin aufgestockt wird, hat der Deutsche Bundestag zusammen mit der Änderung des Infektionsschutzgesetzes beschlossen. Diese Regelung soll es betroffenen Menschen erleichtern, durch längere Kurzarbeit eingetretene Einkommensverluste auszugleichen.

„Anspruch auf Kurzarbeitergeld besteht, wenn mindestens zehn Prozent der Beschäftigten einen Arbeitsentgeltausfall von mehr als zehn Prozent haben“, erläutert Mayer. Grundsätzlich könne Kurzarbeitergeld für einen Zeitraum von bis zu zwölf Monaten bezogen werden. Aufgrund der Corona-Pandemie sei die Bezugsdauer jedoch verlängert worden, allerdings unter mehreren Voraussetzungen, wie die Sprecherin hervorhebt.

Berufliche Weiterbildung

„Hat ein Unternehmen bis zum 31. März 2021 Kurzarbeit eingeführt und bei der Arbeitsagentur angezeigt, kann Kurzarbeitergeld bis zu 24 Monate, längstens bis zum 31. März 2022, bezogen werden.“ Anfallende Sozialversicherungsbeiträge für ausgefallene Arbeitsstunden würden ab diesem Jahr pauschal zu 50 Prozent erstattet. „Bilden sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Zeit der Kurzarbeit beruflich weiter, werden auch die anderen 50 Prozent übernommen.“

Auch Leiharbeitnehmer könnten in Kurzarbeit gehen und hätten ebenfalls Anspruch auf Kurzarbeitergeld, wie die Sprecherin erläutert. Und in Betrieben, in denen Vereinbarungen zur Arbeitszeitschwankungen genutzt würden, werde „auf den Aufbau negativer Arbeitszeitkonten verzichtet“.

Erhöhte Leistungssätze

Wie Mayer außerdem erklärt, werde der Hinzuverdienst aus einer geringfügigen Beschäftigung auch künftig nicht auf das Kurzarbeitergeld angerechnet.

Der Anspruch auf die erhöhten Leistungssätze des Kurzarbeitergeldes bei längerer Kurzarbeit werde ebenfalls verlängert: Ab dem vierten Bezugsmonat beträgt er 70 Prozent der Nettoentgeltdifferenz beziehungsweise 77 Prozent, wenn ein Kind mit im Haushalt lebt; ab dem siebten Bezugsmonat steigt er auf 80 beziehungsweise 87 Prozent. „Der Anspruch wird zudem auf die Beschäftigten ausgeweitet, die seit April 2021 erstmals in Kurzarbeit gegangen sind.“

Anzeige online möglich

Die Anzeige über Kurzarbeit sowie die Anträge auf die Erstattung des Kurzarbeitergeldes könnten sowohl online als auch schriftlich eingereicht werden. Alle Informationen zum Thema Kurzarbeit seien ausführlich im Internet beschrieben, erklärte Mayer.