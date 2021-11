Anrufen für den Heimatverein Allstedt - Projekt bei MDR-Aktion „Starke Vereine“

Allstedt/MZ - Den Heimatverein Allstedt kann man in dieser Woche bei einer besonderen Aktion unterstützen. Die Heimatfreunde haben sich bei der Aktion „Starke Vereine“ des Mitteldeutschen Rundfunks beworben und sind mit in die Auswahl gekommen, berichtete der Vorsitzende Dirk Albrecht jetzt im Stadtrat.

Am Mittwoch, 10. November, geht im Radio auf MDR Sachsen-Anhalt eine kurze Präsentation des Vereins über den Sender, mit der die Allstedter für sich und ihr Projekt werben: Sie wollen auf dem Friedhof der Stadt ein Informations- und Leitsystem errichten. So sollen Besucher erfahren, welche bedeutenden Allstedter hier bestattet sind und den Weg zu ihren Gräbern finden können. Auch die Peststeine, die an den verheerenden Ausbruch der Krankheit im Jahr 1681 erinnern, sollen in das Leitsystem mit eingebunden werden.

„Von Montag bis Freitag stellen sich insgesamt fünf Vereine im Radio vor“, erklärt Albrecht. Am kommenden Samstag kann dann jeder abstimmen, welche Vereine für ihre Vorhaben eine finanzielle Unterstützung bekommen sollen. Den drei mit den meisten Anrufern winken 3.000, 1.000 und 500 Euro. „Wir wollen so viele Leute wie möglich zum Anrufen mobilisieren“, sagt Albrecht.

Abstimmen kann man am 13. November, 9 bis 10 Uhr, kostenfrei unter 0800 94 6 94 64 - Ted-Nr. 3