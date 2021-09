Anhänger bricht beim Ausweichmanöver auf der L230 bei Abberode aus

Abberode/MZ - Auf der Landesstraße 230 aus Richtung Abberode in Richtung der B 242 kam es am Freitag gegen 17.25 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-Jähriger, der mit seinem landwirtschaftlichen Zuggespann unterwegs war, musste einem Kradfahrer ausweichen, der entgegenkam und teilweise die Gegenfahrbahn nutzte. Hierdurch verlor er in der weiteren Folge die Kontrolle über den ausbrechenden unbeladenen Anhänger, der daraufhin auf die Gegenfahrbahn geriet. Es kam hierdurch zum Zusammenprall zwischen einem Pkw und dem Anhänger. Der 56-jährige Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Der Anhänger kippte daraufhin und blieb liegen. Der unbekannte Kradfahrer beging Fahrerflucht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 60.000 Euro. In diesem Bereich kam es durch den Unfall zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Der 19-Jährige wurde zur ambulanten medizinischen Versorgung in eine Klinik von Hettstedt gebracht.