Sieben-Tage-Inzidenz von 1.995 Angst um Arbeitsplatz: Demonstration gegen Impfpflicht vor dem Gesundheitsamt in Eisleben

Unterdessen steigen die Coronazahlen auch in Mansfeld-Südharz weiter an. Die Sieben-Tage-Inzidenz war am Mittwoch kurz davor, die 2.000-er Grenze zu durchbrechen.