Angestellte der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra müssen wegen erhöhtem Radonwerten umziehen

Helbra/MZ - Die erhöhte Radonbelastung im Kellergeschoss des Verwaltungsgebäudes der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra zwingt die Kommune zu erhöhten Ausgaben für den Um- und Ausbau von Büroräumen. Der Arbeitsschutz und die Sorgfaltspflicht gegenüber den Mitarbeitern, die jetzt innerhalb des Hauses neue Arbeitsplätze bekommen, soll damit gewährleistet werden. Die Ratsmitglieder planen für die erforderlichen Maßnahmen eine zusätzliche Summe in Höhe von 25.000 Euro in den Haushalt ein.

Bisher waren nur Mittel in Höhe von 15.000 Euro vorgesehen. Mit dieser Summe wird der Ausbau von Büros im Erdgeschoss des Verwaltungssitzes in Helbra finanziert, in dem sich bisher das Trauzimmer befand. Um den erhöhten Platzbedarf für die Mitarbeiter der Verwaltung zu decken, die wegen der Radonbelastung ihre Büroräume im Keller verlassen müssen, sind jedoch weitere Baumaßnahmen im ersten Obergeschoss notwendig.

Bürgermeister Norbert Born (SPD) zufolge gehe es um eine Lösung für die Zukunft. Die Variante, statt des Umbaus Räume außerhalb des Verwaltungsgebäudes anzumieten, wurde nicht weiter verfolgt.

Nachdem die Messergebnisse über die erhöhte Radonbelastung im Keller des Gebäudes vorlagen, waren die ersten Mitarbeiter umgesetzt worden. Jetzt werden noch Büros für elf Mitarbeiter eingerichtet. Der Keller soll künftig vor allem als Lager dienen.

Für das weggefallene Trauzimmer im Verwaltungssitz in Helbra existiert mittlerweile eine attraktive Alternative: Das repräsentative Trauzimmer mit Stuckdecke in der Gemeinde Klostermansfeld wurde wiederbelebt.

Für die Radonuntersuchungen hatte es 23 Messpunkte im Verwaltungsgebäude gegeben, davon zwei im Erdgeschoss und die restlichen 21 Messpunkte in der unteren Etage im Kellerbereich. Ein Fachlabor aus Radeberg (Sachsen) empfahl nach der Auswertung der Daten in einem radiologischen Gutachten Maßnahmen zur Reduzierung der Radonbelastung.