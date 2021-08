An der Tabellenspitze: Romonta Amsdorf siegt mit 5:2 beim SC Bernburg

Amsdorf/Arnstedt/MZ - Romonta Amsdorf ist neuer Tabellenführer der Fußball-Verbandsliga Staffel Süd. Mit einem furiosen 5:2-Erfolg beim SC Bernburg stürmte die Mannschaft um Kapitän Alexander Gründler am Sonnabend an die Tabellenspitze. Sieben Punkte aus drei Partien sind die mehr als ansehnliche Ausbeute, die die Mannschaft von Trainer Farih Kadic bisher eingefahren hat. Zunächst jedoch sah es nicht nach einem Auswärtserfolg der Gäste aus. Zwar brachte Gründler vor gut 120 Zuschauern Romonta schon nach neun Minuten in Führung. Dann aber drehten die Bernburger das Spiel. Johannes Kühne und Adam Grisgraber überwanden Amsdorfs Schlussmann David Tretropp.

Nach dem Wiederanpfiff gaben die Gäste dann Vollgas. Mit drei Treffern zwischen der 55. und 65. Minute machten sie aus dem 1:2-Rückstand die vorentscheidende 4:2-Führung. Erneut Gründler mit seinem bereits vierten Saisontreffer, der Bernburger Dimitrijs Poliscuks sowie Philipp Stache, dr seinen ersten Verbandsliga-Treffer für Amsdorf feiern konnte, trafen ins Schwarze. Erneut der aus Arnstedt zu Romonta gewechselte Stache war es, der eine Minute vor dem Abpfiff der Partie für den 5:2-Endstand für Amsdorf sorgte. Am Sonnabend wartet auf den Tabellenführer erneut ein heißer Tanz. Dann empfängt Romonta schon ab 13 Uhr den BSV Halle-Ammendorf.