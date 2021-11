Alters- und Ehrenabteilung der Feuerwehr traf sich am Samstag in Wallhausen

Ein Blick in den Saal. Für die Darbietungen gab es viel Beifall.

Wallhausen/MZ - Gute Stimmung, Gelächter und Gespräche - in Zeiten von Corona und den Einschränkungen ist es hier und da auch eine Nachricht, dass genau das möglich ist.

Und ja, am Samstag im Haus der Sonne in Wallhausen konnten sich insgesamt 150 Leute versammeln und einem Programm folgen. „Es war toll, dass es geklappt hat“, sagte Helmut Modl, einer der Gäste, nach dem Fest für die Alters- und Ehrenmitglieder des Kreisfeuerwehrverbands. „Wir hatten befürchtet, dass man es wieder absagen muss, umso schöner, dass es dann hingehauen hat.“

Die Tanzgruppe Röblingen unterhielt die 115 Kameradinnen und Kameraden sowie Helfer und Gäste genau so wie die Feuerwehrmusikformationen aus Erdeborn und Blankenheim. „Ich habe nur Positives gehört“, sagt Modl. Die Resonanz sei durchweg positiv gewesen.

Es gab jede Menge Gesprächsstoff. Foto: Jürgen Lukaschek

Ähnlich sieht es auch Christian Hanß, Vorsitzender der Kreisfeuerwehr. „Es ist ein Signal gewesen, dass wir es durchgezogen haben“, sagt er. „Die Kameraden wollten sich unbedingt treffen.“ Die Corona-Umstände hätten die Vorbereitung erschwert, aber durch die Hilfe des Arbeiter-Samariterbundes habe man die 3G-Regel kontrollieren und einhalten können.

Auch im nächsten Jahr wolle man so etwas auf die Beine stellen, kündigte Hanß an, der auch die kulinarische Versorgung lobend erwähnte: „Vielen Dank auch an die Feuerwehr Wallhausen, die sich um das Buffet gekümmert hat. Das kam super an.“

Die Alters- und Ehrenabteilung der Feuerwehr umfasst eine nicht so ganz definierte Gruppe. Grob gesagt sind es all jene, die nicht mehr in den Einsatzdienst gehen.

Auch mit dabei: die Tanzgruppe der Feuerwehr aus Röblingen. Foto: Jürgen Lukaschek

Der Kreisfeuerwehrverband ist die Interessenvertretung der Feuerwehrleute und deren Angehörigen gegenüber der Politik. Er setzt sich zum Ziel, die Kinder- und Jugendfeuerwehren aufzubauen und zu fördern und die Kameradschaft und den Gedanken der Freiwilligkeit in den Feuerwehren zu pflegen.

Zudem soll der Feuerwehrsport und die Feuerwehrmusik unterstützt werden. Der Verband organisiert zum Beispiel Wettkämpfe für Einsatzabteilungen der Kinder- und Jugendfeuerwehr und stellt dafür auch Geräte zur Verfügung.