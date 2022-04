Allstedts Bürgermeister Richter scheitert mit seinem Widerspruch

Allstedt - Zum zweiten Mal hat sich der Allstedter Stadtrat am Montagabend mit deutlicher Mehrheit gegen die Aufstellung zweier Sondergebiete für den Bau von Photovoltaikanlagen entschieden. Ein 8,8 Hektar großes Gebiet an der ehemaligen Pfennigchaussee in Allstedt wurde mit zwölf zu fünf Stimmen angelehnt. Ein 1,7 Hektar großes Photovoltaik-Gebiet bei Wolferstedt fiel mit sechs zu zehn Stimmen bei einer Enthaltung durch.