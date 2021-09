Allstedter Stadtrat diskutiert über Sportstätten

Allstedt/MZ - Mit der Satzung für die Nutzung kommunaler Sportstätten steht im Allstedter Stadtrat am Montag (28. September 2021) ein echter Zankapfel auf der Tagesordnung. Seit mehreren Jahren schon versucht der Ausschuss für Kultur und Sport, eine einheitliche Lösung für die finanzielle Beteiligung der Vereine auf die Beine zu stellen. Bisher gelten in den 14 Mitgliedsorten noch immer die sehr unterschiedlichen Bedingungen von vor dem Zusammenschluss zur Einheitsgemeinde im Jahr 2010.

Ein Entwurf für einen einheitlichen Vertrag zwischen Stadt und Vereinen war Ende 2017 im Stadtrat gescheitert. Nun liegt der Entwurf einer Satzung auf dem Tisch, die an die Regelung in der Gemeinde Südharz angelehnt ist. Weil der Hauptausschuss noch viel Klärungsbedarf sah, kommt die Satzung vorerst aber nur in erster Lesung in den Rat, ein Beschluss ist noch nicht geplant.

Dass die Stadt bei ihren Ausgaben für Sportstätten sparen will ist seit Jahren Teil des Konsolidierungskonzepts, das im Mai wieder zusammen mit dem Haushalt beschlossen wurde. Bis 2023 geht es um 8.000 Euro jährlich.

Mit der Ratssitzung am kommenden Montag kehrt der Allstedter Stadtrat zwar noch nicht in sein angestammtes Sitzungsdomizil im Rathaus, aber immerhin nach Allstedt zurück. Das Gremium tagt im Speisesaal der Grundschule. Seit dem Herbst vergangenen Jahres hat der 21-köpfige Stadtrat nicht mehr im Sitzungssaal unter dem Rathausdach getagt, weil dort nicht genug Platz für Corona-Abstand ist. Zunächst war er in den Gemeindesaal nach Niederröblingen ausgewichen, wegen der dort ungünstigen Akustik aber nach einem kurzen Intermezzo in der Grundschule schließlich in den Gemeindesaal Mittelhausen umgezogen. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr.