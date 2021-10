Allstedt soll künftig weniger Sitzungsunterlagen verschicken

Allstedt/MZ - Das könnte eine ganze Menge Papier einsparen: Allstedts Stadtratsvorsitzender Kai Dittmann (CDU) hat jetzt den Antrag gestellt, dass die Verwaltung die Sitzungsunterlagen künftig nicht mehr in ausgedruckter Form, sondern per Mail verschickt. Je nach Anzahl der Tagesordnungspunkte kommt mit allen Beschlussvorlagen und den dazu gehörenden Anlagen ein ordentlicher Stapel Papier zusammen - und der muss dann 20-mal ausgedruckt und an alle Ratsmitglieder verschickt werden.

Der Vorschlag, das endlich kostenlos und umweltschonend auf elektronischem Weg zu erledigen, ist schon ein paar Jahre alt. „Der kam ursprünglich von Bernd Matschulat“, erinnerte Dittmann im Stadtrat. Und der Mittelhäuser gehört dem aktuellen Gremium schon gar nicht mehr an.

Auf einen Vorstoß Dittmanns im Hauptausschuss hin hatte der Stadtrat nun eine Beschlussvorlage auf dem Tisch liegen, dass die Sitzungsunterlagen künftig in digitaler Form versandt werden sollen. Auf Antrag einzelner Gremienmitglieder soll das Verschicken aber auch weiterhin in Papierform möglich sein. Denn Herbert Kranz und Hagen Böttger (beide WG FFw) hatten schon im Hauptausschuss erklärt, dass sie die Unterlagen gern weiter traditionell in den Briefkasten bekommen wollen.

Die Einladung selbst soll ohnehin weiter per Brief verschickt werden, um zu verhindern, dass Ratsmitglieder, die nur unregelmäßig in ihr Mailpostfach schauen, den Termin zu spät mitbekommen. In der Diskussion im Stadtrat stellte sich aber heraus, dass auch über die elektronische Form noch im Detail gesprochen und entschieden werden muss. Denn bei großen Datenmengen würde eine einzige Mail nicht ausreichen und das Ganze würde wieder unübersichtlich. Am praktischsten wäre eine Druckmappe mit allen Unterlagen, die sich die Ratsmitglieder in ihrem Info-Bereich auf der Homepage der Stadt herunterladen können, meinte Peter Banisch (Linke). Das wäre auch die sicherste Variante, stimmte Dittmann zu. Die Beschlussvorlage soll nun noch mal überarbeitet werden.