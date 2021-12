Alkoholisierter Pkw-Fahrer verursacht Unfall auf der Seestraße in Wansleben

Wansleben/MZ - In der Seestraße in Wansleben hat sich ein Unfall ereignet. Ein Auto kam in Fahrrichtung B 80 plötzlich auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden PKW zusammen. Dabei entstand laut Polizei ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Beim Verursacher wurde an der Unfallstelle ein deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,66 Promille. Der Führerschein wurde daraufhin sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt, teilte die Polizei weiter mit.