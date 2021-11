Alemania Riestedt holt zwei Punkte ohne einen Aufschlag

Riestedt/MZ - Nein, so hatten sich die Spielerinnen und Fans der in der Tischtennis-Regionalliga Süd spielenden Damenmannschaft von Alemania Riestedt den Sonntagnachmittag nun wahrlich nicht vorgestellt. Die Spielerinnen wollten im Duell mit dem Team aus Ettmannsdorf an den Tischen stehen, die Fans spannende Ballwechsel erleben.

Daraus wurde aber nichts, die Gastmannschaft trat nicht an. „Ich habe am Sonntagvormittag gegen elf Uhr einen Anruf bekommen. Da hat Ettmansdorf mitgeteilt, dass die Mannschaft nicht antritt. Sie haben wohl einige Verletzte und keine spielfähige Mannschaft“, so Riestedts Trainer Tim Aschenbrenner.

Die Partie wird nun 10:0 für Riestedt gewertet. Außerdem müssen die Ettmannsdorfer eine saftige Geldstrafe an den Verband zahlen. Das Rückspiel, das eigentlich in Ettmannsdorf über die Bühne gehen würde, findet nun außerdem in Riestedt statt.

Zweite Damen-Mannschaft von Alemania Riestedt unterliegt

Tischtennis wurde am Wochenende natürlich dennoch gespielt. Die zweite Damen-Mannschaft von Alemania Riestedt, die ihre Punktspiele in der Oberliga bestreitet, traf auf das Team aus Chemnitz. Am Ende setzte es für Alemania eine deutliche Niederlage. Mit 1:9 Punkten gaben sich die Gastgeberinnen geschlagen. Den einzigen Zähler, den Riestedt an diesem Tag auf seinen Konto verbuchen konnte, holte Lucy Dutkiewicz.

Mehr Erfolg hatten die Riestedter Männer. Sie stellten einmal mehr ihre derzeit gute Verfassung unter Beweis. Im Spiel bei Eintracht Halle landete der Gast einen jederzeit ungefährdeten 13:2-Erfolg. Damit festigten die nach wie vor ungeschlagenen Riestedter ihre Tabellenführung.

In den Einzeln blieben Hannes Römer, Philipp Kleißl, Vu Nhu Long, Adrian Reising und Werner Schulz ohne Niederlage. Nur das Riestedter Doppel Römer/Kleißl und im Einzel Stefan Töpper gaben in diesem Spiel in Halle ihre Punkte ab. „Wieder einmal zeigte das Team eine geschlossene Mannschaftsleistung und steht verdient an der Tabellenspitze“, so das zufriedene Fazit zum Landesliga-Spiel von Trainer Tim Aschenbrenner.