Alemania Riestedt hofft auf die Revanche im Heimspiel

Riestedt/MZ - Der Start war optimal. Vor einer Woche behauptete sich Alemania Riestedt in der Tischtennis-Regionalliga der Frauen im Sachsen-Anhalt-Derby in Biederitz mit 6:4 Punkten. Nun will das Team von Trainer Tim Aschenbrenner scharf nachwaschen. Und das in heimischer Halle. Am Sonnabend treffen die Riestedterinnen auf den TSV Schwabhausen III.

Vor fast genau einem Jahr, also Ende September 2020, standen sich beide Mannschaften zum letzten Mal gegenüber. Da entführten die Gäste aus Bayern mit einem 7:5-Erfolg die Punkte aus Sachsen-Anhalt. Für die Riestedterinnen ist natürlich klar, dass sich das nicht wiederholen soll. „Nach dem guten Start gegen Biederitz kann uns ein positives Ergebnis auf eigenen Platten nur gut tun. Das wird schwer, denn Schwabhausen hat gegen Schwarza ein achtbares 5:5 erreicht“, so Trainer Tim Aschenbrenner. Der erste Ballwechsel beginnt 15 Uhr.

In einer Woche stehen die Riestedterinnen am Sonnabend dann gleich zweimal an den Tischen. Sie spielen ab 11 Uhr in Wilsdruff und ab 15.30 Uhr beim LTTV Leutzscher Füchse II.