Aktuelle Blaulichtmeldungen aus Mansfeld-Südharz

Sangerhausen/Eisleben/MZ - Zeugen haben am Sonntagmittag die Polizei informiert, dass sich auf dem Mühlgraben in Roßla ein Ölfilm ausbreitet. Und zwar im Bereich des Entenplanes. Die Feuerwehr hat dort mehrere Ölsperren errichtet, heißt es dazu in einer Mitteilung aus dem Polizeirevier. Das Umweltamt wurde eingeschaltet. Über den Verursacher des Ölfilmes liegen bislang noch keine Erkenntnisse vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Einbrecher auf Grundstück

Der Polizei ist am Sonntagabend ein Einbruch in ein Wochenendhaus auf einem Grundstück in Wolfsberg gemeldet worden. Die Täter verschwanden noch vor dem Eintreffen der Polizei vom Tatort. Zum Diebesgut liegen bisher keine Angaben vor. Ermittlungen wurden aufgenommen.

Brieftasche entwendet

In Sangerhausen ist einem Mann in der Nacht zu Sonntag dessen Geldbörse aus der Gesäßtasche gestohlen worden. Mit der Brieftasche verschwanden persönliche Dokumente und etwa 400 Euro Bargeld, teilt die Polizei mit.

Autos kollidieren im Nebel

Auf der Autobahn 38 sind bei der Abfahrt Eisleben am Montagmorgen drei Autos miteinander kollidiert. Ein Pkw, der in Richtung Leipzig fuhr, wollte auf den linken Fahrstreifen wechseln, übersah aufgrund von Nebel jedoch ein dort bereits fahrendes Auto und stieß mit diesem zusammen. Ein weiterer Fahrer übersah die mittig auf der Fahrbahn stehenden anderen Wagen und fuhr auf diese laut Polizei auf.

Diesel in Hettstedt abgezapft

Dieseldiebe haben über das Wochenende auf einer Baustelle in Hettstedt zugeschlagen. Die Täter stahlen dort aus drei Arbeitsmaschinen etwa 700 Liter Dieselkraftstoff, so die Polizei.

Kollision beim Abbiegen in Sandersleben

Am Sonntagnachmittag sind in Sandersleben auf der Ascherslebener Straße zwei Pkw miteinander kollidiert. Ein Fahrer wollte dabei links in eine Einfahrt abbiegen. Der hinter ihm fahrende Wagen hatte allerdings bereits zum Überholen angesetzt, was der Abbiegende nicht beachtetet hatte, schildert die Polizei. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Pkw insgesamt rund 2.500 Euro Sachschaden.

Bushaltestelle beschädigt

Unbekannte haben in der Thomas-Müntzer-Straße in Hergisdorf eine Bushaltestelle beschädigt. Die Täter zerstörten mit Hilfe eines Mülleimers die Schutzscheiben aus Glas. Der Schaden beträgt laut Polizei rund 250 Euro.