Was geht dort vor? Aktivitäten im Steinbruch Siebigerode lassen die Gerüchteküche brodeln

Schon seit langem wird in der Bevölkerung gerätselt, was auf dem privaten Grundstück, das einem Eigentümer aus Österreich gehören soll, vor sich geht. Durch Beobachtungen in der Bevölkerung wurde auch der Landkreis auf die Sache aufmerksam.