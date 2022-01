Ahlsdorfer Bürgermeister ist bereit für eine zweite Amtszeit

Karsten Patz tritt am 6. Februar als einziger Kandidat in seiner Heimatgemeinde an. Wofür sich der Dachdeckermeister weiter ehrenamtlich einsetzen möchte.

Ahlsdorf/MZ - Nicht mehr lange, und es kann endlich losgehen. „In der nächsten Woche ist Bauanlaufberatung“, sagt Ahlsdorfs Bürgermeister Karsten Patz (parteilos). Das rund 15.000 Quadratmeter große Wohngebiet „Erdengrube“ soll erschlossen werden: Konkret geht es um den Bau einer 150 Meter langen Straße, auf der die künftigen Bewohner zu ihren Grundstücken gelangen sollen.

Das Areal hält Bauflächen für neun Einfamilienhäuser bereit. „Fünf sind bereits vergeben“, so Patz. Er freut sich über das Interesse von jungen Familien, in der rund 1.600 Einwohner zählenden Gemeinde heimisch zu werden.

Langer Atem nötig

Und er freut sich aus einem weiteren Grund: Seit 20 Jahren herrschte Stillstand auf der Fläche. Nun kommt Bewegung in die Sache. Vor allem auch deshalb, weil die Kommune jetzt über finanzielle Mittel zur Erschließung der Straße verfügt.

Patz möchte dieses Projekt und andere Vorhaben als ehrenamtlicher Bürgermeister begleiten beziehungsweise neue anschieben. Deshalb tritt er jetzt auch als Einzelbewerber zur Wahl am 6. Februar an und strebt damit seine zweite Amtszeit an. Einen Gegenkandidaten gibt es nicht. Der 40-Jährige will seinem Anspruch im kommunalpolitischen Engagement treu bleiben: „Ich möchte als Bürgermeister nicht nur Blumen zu Jubiläen überreichen, sondern im Ort etwas bewegen.“

Die Erfahrung, dass für die Planung und Umsetzung von Projekten oft ein langer Atem nötig ist, machte der Dachdeckermeister in der Vergangenheit mehrfach. Seit zwei Jahren kämpft er darum, dass im Ortskern von Ahlsdorf und Ziegelrode Bauruinen verschwinden. Die Kommune möchte die Grundstücke wegen ihrer angespannten Haushaltslage von den Eigentümern zum Nulltarif übernehmen, um sie in Ordnung zu bringen. In Ahlsdorf sollen beispielsweise Parkplätze entstehen.

Sanierungsbedarf im Straßenbau

Sanierungsbedarf gibt es Patz zufolge auch im Straßenbau: Die „Neue Siedlung“ sei in den 1960er Jahren gebaut worden. Die Zeit und das rege Verkehrsaufkommen an der Grundschule hätten ihre Spuren hinterlassen.

Auf der Habenseite verbucht der Bürgermeister den Ausbau der Grundstraße. Er verweist auch darauf, für jeden Baum, der aus Altersgründen in der Gemeinde gefällt werden musste, zwei neue gepflanzt zu haben.

Patz, der in einer Patchworkfamilie mit fünf Kindern lebt, ist Mitglied der Feuerwehr und Vorsitzender der Feuerwehrfraktion im Rat der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra.