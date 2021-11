Ahlsdorf und Rohnetal Wolferstedt sorgen im Pokal-Achtelfinale für Paukenschläge

Sangerhausen/MZ - Von wegen Außenseiter und chancenlos! Im Achtelfinale des Kreispokals Mansfeld-Südharz im Fußball sorgten zwei Kreisligisten in Duellen mit Mannschaften aus der Kreisoberliga für ein fettes Ausrufezeichen. Sowohl Rohnetal Wolferstedt als auch Blau-Weiß Ahlsdorf gewannen ihre Heimspiele und kegelten höherklassige Teams aus dem Wettbewerb.

Späte Entscheidung

Knappe 40 Zuschauer mussten in der Partie zwischen Rohnetal Wolferstedt und Grün-Weiß Wimmelburg lange warten, ehe sie den ersten Treffer sahen. Eine Viertelstunde vor Spielende brachte Sören Kummer den Gastgeber 1:0 in Führung. In der vierten Minute der Nachspielzeit machte dann Hannes Kollomasnick mit dem 2:0-Endstand die Überraschung perfekt.

Über 100 Zuschauer waren am Sonnabendnachmittag dabei, als der Kreisligist Blau-Weiß Ahlsdorf die Kreisoberliga-Vertretung vom VfR Roßla aus dem Wettbewerb kegelte. Am Ende fiel der Erfolg beim 5:2-Sieg des Kreisligisten gegen die stark ersatzgeschwächt angetretenen Roßlaer deutlich aus. Mit drei Treffern hatte Kevin Krause, Ahlsdorfs Torjäger vom Dienst, wieder einmal maßgeblichen Anteil am Erfolg des Außenseiters, der schon zur Pause 2:1 in Führung lag.

Allstedt glanzlos weiter

Mit der KSG Holdenstedt/Beyernaumburg war am Sonnabend ein weiterer Kreisligist am Ball. In Holdenstedt empfing die KSG-Elf mit dem SV Allstedt den Tabellenführer der Kreisoberliga.

Vor über 100 zahlenden Zuschauern zogen sich die Gastgeber dabei gut aus der Affäre. Es dauerte immerhin über 70 Minuten, ehe der Gast schließlich doch KSG-Torhüter Martin Brandenburg zum ersten Mal überwinden konnte. Eric Glieber brachte den Gast in Führung. Er war es auch, der mit dem Treffer zum 2:0 kurz vor dem Abpfiff von Schiedsrichter Andreas Kurth für den Endstand sorgen konnte. Zu diesem Zeitpunkt waren die Gastgeber nur noch zu zehnt, Chris Weber flog nach 87 Minuten nach einer Roten Karte vom Platz.

Danke an Gastmannschaft

Mit der SG Wippertal und der SG Welbsleben/Quenstedt standen sich zwei Kreisoberligisten auf dem Rasenplatz in Wippra gegenüber. Am Ende triumphierten die Gastgeber mit 3:1 Toren und zogen damit in die Runde der letzten acht Mannschaften ein.

Dabei sorgte die Wippertaler Elf vor 59 zahlenden Zuschauern schon in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse. Zur Pause stand es 3:0. Adrian Friedriszik traf bereits nach sieben Minuten, Christoph Räck (33., 41.) ließ einen Doppelpack folgen. Dem nie aufsteckenden Gast gelang durch David Richter in der 51. Minute der Ehrentreffer, zu mehr reichte es nicht. Am Ende gab es noch ein großes Dankeschön der Gastgeber an die Gäste. „Sie haben uns ihren zustehenden Anteil an den Einnahmen überlassen. Das Geld soll an die Wippraer Familie gehen, deren Haus jüngst gebrannt hat. Ich finde, das ist eine sehr schöne Geste“, so Holger Hilmer von der SG Wippertal.

Zwei Stunden Spannung

90 Minuten reichten nicht aus, um im Duell zwischen dem VfB Oberröblingen und Fortuna Brücken einen Sieger zu ermitteln. Die Entscheidung in der Partie fiel erst in der 118. Minute, als Sebastian Krause zum 2:1-Endstand für Fortuna traf. Er war es auch, der Brücken nach zwei Minuten in Führung brachte. Den Oberröblinger Ausgleich erzielte vor weit mehr als 120 Fans Johannes Hedig nach 48 Minuten. Schiedsrichter Jürgen Müller schickte die Oberröblinger Tobias Meißner (83.) und Tom Franke (110.) mit Roten Karten vom Feld.

Die Landesklasse-Elf von Kickers Gonnatal beendete den Traum vom nächsten Pokalmärchen bei Alemania Riestedt abrupt. Vor über 100 Fans gewann der Gast nach zwei Toren von Michael Raev 2:1. Für Alemania traf Hans Schulze in die Maschen.