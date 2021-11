Afrikanische Schweinepest: Landkreis Mansfeld-Südharz hat Ernstfall geprobt

Eisleben/Hettstedt/MZ - Hinter der Corona-Pandemie gerät derzeit eine andere Seuche, die sich auf dem Vormarsch befindet, scheinbar etwas ins Hintertreffen: die Afrikanische Schweinepest (ASP). Keineswegs, heißt es aus dem Veterinäramt des Landkreises.

Ums sich noch einmal und intensiv auf die ASP vorzubereiten, habe der Landkreis Mansfeld-Südharz am 2. Oktober an einer zentralen Übung teilgenommen, die unter Federführung des Landkreises Harz stattfand, war von Kreissprecherin Romy Stietz auf Anfrage zu erfahren. Und es habe auf Einladung des Landesministeriums für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten eine Videokonferenz zur ASP gegeben, in der Vorbereitungsmaßnahmen erörtert wurden.

Stietz: „Ansonsten gilt wie bisher: Der Landkreis Mansfeld-Südharz ist vorbereitet. Seit längerer Zeit sind verschiedene Materialien eingelagert, die im Ernstfall zum Einsatz kommen.“ Dazu gehören unter anderem Fässer zur Entsorgung, Kadaversäcke, Materialien zur Kennzeichnung betroffener Gebiete, Möglichkeiten zum Aufbau von Desinfektionsstrecken für Fahrzeuge und Personen sowie Schutzkleidung. Das Land halte ebenfalls Materialien vor, die im Ernstfall zum Einsatz kommen wie Elektro-Zäune und Kadavertonnen. Auch stehe man mit den Jägerschaften im Landkreis in engem Kontakt.

In Bezug auf Hausschweinhaltungen seien „Biosicherheitsmaßnahmen ergriffen worden“, war von Stietz zu erfahren. Unter anderem hätten die Halter Info-Material erhalten. Info-Material, wie man sich verhalten sollte, damit sich die Seuche nicht weiter ausbreitet, sei seit längerer Zeit auch auf Rastplätzen in verschiedenen Sprachen angebracht worden.