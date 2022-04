AfD-Politiker Farle will Druck auf Land erhöhen und spricht über die Ziele im Bundestag

Sangerhausen/MZ - Es dürfte Robert Farle am Ende egal gewesen sein. Mit dem niedrigsten Ergebnis jemals, das für ein Direktmandat im Wahlkreis reichte, hat der Seeburger das Ticket in den Bundestag gelöst. 25,07 Prozent ebneten ihm den Weg - marginale 202 Stimmen Vorsprung vor seinem Kontrahenten Torsten Schweiger (CDU). „Ich freue mich, dass die Wähler zur AfD gestanden haben“, sagt Farle am Montag.