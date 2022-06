Adventsserie mit Gewinnspiel: Helbraerin gibt Malkurse - Was den Ausschlag dafür gab

Helbra/MZ - Die Haare hebt sich Michaela Horlbog immer bis zum Schluss auf. „Ich male extrem gern Haare“, sagt die 49-jährige Künstlerin. Was, wie sie selbst vermutet, mit ihrem früheren Beruf zusammenhängen dürfte. „Da kommt die Friseurin in mir durch.“ 24 Jahre lang hat sie als Friseurin und Friseurmeisterin gearbeitet; sie leitete einen Salon in Eisleben und war Ausbilderin und Prüferin. „Ich habe das sehr gern gemacht“, erzählt Horlbog, „ich war glücklich mit meiner Arbeit.“ Aus gesundheitlichen Gründen habe sie dann aber die „schwere Entscheidung“ treffen müssen, den Friseurberuf aufzugeben. Damit begann ihr zweites Berufsleben: Seit 2014 ist sie als freischaffende Künstlerin in Helbra tätig, gibt Malkurse und leitet Malzirkel. „Ich kann mir nichts Schöneres mehr vorstellen.“

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<