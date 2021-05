„In den letzten 14 Tagen sind es rund 10.000 Mails gewesen“, sagt Katrin Budde, SPD-Bundestagsabgeordnete aus dem Wahlkreis 74, zu dem auch der Landkreis gehört. Inhaltlich kannten die Zuschriften nur eine grobe Richtung - Kritik an dem Infektionsschutzgesetz, das der Bundestag am Mittwochnachmittag beschlossen hat. Katrin Budde stimmte dem Gesetz trotzdem zu. „Es gibt so viele Unwahrheiten, die hier verbreitet werden“, sagt sie. „Das Parlament holt sich ja gerade ein Stückchen Kontrolle zurück.“ Man könne Angst haben, müsse aber auch Argumente hören, sagt sie.

Auch der Bundestagabgeordnete Torsten Schweiger (CDU) hat in den zurückliegenden Tagen deutlich mehr Mails bekommen als üblich, sagt er. „Allein am Wochenende sind es 2.800 gewesen, teilweise auch sehr unfreundliche.“ Die Debatte im Bundestag am Mittwoch sei hitzig, aber auch sachlich gewesen. „Ich habe trotzdem selten so viele Emotionen erlebt im Bundestag“, sagt er.

Infektionsschutzgesetz: Vergleiche mit 1933 seien „einfach nur krude“

Er habe auch von Abgeordneten gehört, die im Gebäude von eingeschleusten Querdenkern umzustimmen versucht worden seien. Schweiger stimmte letztlich „guten Gewissens zu“, wie er sagt. „Wir setzen mit dem Gesetz den Ländern ja Leitplanken, die es vorher nicht gab“, begründet er. Zeitliche, aber auch inhaltliche. Denn die Länder könnten immer nur für vier Wochen Einschränkungen erlassen und müssten diese auch genau begründen. Zudem gelte der Paragraf 28a explizit nur für Covid. Vergleiche mit dem Ermächtigungsgesetz von 1933 seien „einfach nur krude“. Natürlich würden Grundrechtseinschränkungen vorgenommen. „Aber diese wägen wir ja genau ab.“

Acht neue Corona-Fälle in Mansfeld-Südharz

Unterdessen meldete der Landkreis am Mittwoch acht neue Corona-Infektionen und eine Sieben-Tage-Inzidenz von 47,4. Mittlerweile sind allerdings weitere Schulen von Infektionen betroffen. So seien Schüler der 6. und 8. Klasse der Sekundarschule „Heinrich Heine“ Sangerhausen positiv auf das Virus getestet worden, teilte der Landkreis mit - wodurch die Schule seit Montag im eingeschränkten Regelbetrieb sei. Zudem seien Abstriche bei Schülern und Lehrern der Heine-, Müntzer- und der 12. Klassen des Schollgymnasiums vorgenommen worden - wobei 18 Schnelltests positiv ausfielen.



Die Ergebnisse der PCR-Tests stehen noch aus. Auch die Evangelische Grundschule in Hettstedt ist betroffen, hier wurden eine Klasse und drei Lehrer unter Quarantäne gestellt. Zudem wurde eine Erzieherin der Kita „Zwergenstübchen“ in Hettstedt ebenfalls positiv getestet, 30 Kinder und vier Erzieherinnen sind in Quarantäne. (mz)