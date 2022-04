Acht Mädchen und Jungen engagieren sich künftig in der Schwendaer Jugendfeuerwehr

Mädchen und Jungen der Schwendaer Kinderfeuerwehr sind in die Jugendwehr übernommen worden und haben gezeigt, was sie schon können.

Schwenda/MZ - Solche Momente wünschen sich alle Feuerwehrchefs: Acht Mädchen und Jungen aus Schwenda und Umgebung sind jetzt feierlich von der Kinder- in die Jugendwehr übernommen worden. „Das ist eine bunte Truppe“, sagt Schwendas stellvertretender Wehrleiter Martin Gothe. Denn Jonathan wohnt in Hayn und Josephine in Dietersdorf, während Charlie, Oskar, Moritz, Matti, Maggie und Felix in Schwenda zu Hause sind. „Mit unserem Kinderwart Stefan Krause bilden wir die Kinder hier bei uns aus. Dietersdorf und Breitenstein haben bisher keine eigene Kinderwehr.“ Den Kindern mache es viel Spaß, zumal sich die meisten aus der Schule kennen.