Ablehnung der Privatschule in Siersleben sorgt auch an der Uni Halle für Unmut

Siersleben/Halle - Landesschulamt und Bildungsministerium bekommen Gegenwind aus der Wissenschaft: Die Ablehnung des pädagogischen Konzepts der „Bewegten Schule Siersleben“ sorgt an der Uni Halle für Kopfschütteln. „Das macht einen so wütend“, sagt Andreas Günther, promovierter Sportpädagoge und Verfasser des Konzepts. Sein Urteil nach der Entscheidung der Behörden: „Gute Schule ist in Sachsen-Anhalt nicht gewollt.“