Ab April mehr Geld für die Mitarbeiter der Romonta GmbH

Amsdorf/MZ - Die Romonta GmbH kündigt jedem ihrer Mitarbeiter ab dem 1. April eine Gehaltserhöhung von 200 Euro pro Monat an. Auch die Azubi-Entgelte werden um 200 Euro pro Monat angehoben. Das ist das Ergebnis der diesjährigen Tarifrunde mit der IG BCE, in der ein neuer Entgelttarifvertrag vereinbart wurde, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Traditionsunternehmen, das in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiert.