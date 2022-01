806 Impfdosen durch das Helios-Mobil in Mansfeld-Südharz bisher verimpft

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Wer in diesen Tagen das Impfen ohne Termin bevorzugt, kommt an den Impfangeboten der Helios-Klinik nicht vorbei. Meistens an zwei Tagen pro Woche ist das mobile Impfteam unterwegs. In einem Caddy, wie Sprecherin Elisa Engert sagt. Ursprünglich hatte man auch einen kleinen Bus dafür vorgesehen, allerdings ließ dieser sich nicht ausreichend beheizen.

Welche Orte angesteuert werden, entscheidet Antonia Campehl, Assistentin der Geschäftsführung der Helios-Klinik. „Ich habe eine Übersicht, wo wir schon waren und und wo im Landkreis noch nicht“, sagt sie. Im Austausch mit den Gemeinden werde dann der Termin festgelegt. „Manche Gemeinden kommen auch auf uns zu, weil die Nachfrage dort so groß ist“, sagt Campehl. Geimpft werde dann in Innenräumen wie etwa Dorfgemeinschaftshäusern.

Technische Probleme bei der Übermittlung der Coronafälle

„Wir haben insgesamt 806 Dosen verimpft“, sagt Elisa Engert. Hauptsächlich sei es Moderna gewesen. Aktuell biete man sowohl Moderna als auch Biontech an, allerdings sei Biontech arg begrenzt. Bestellt wird der Impfstoff über die zur Helios-Klinik gehörige Apotheke. „Von den 806 Impfungen waren es bislang 648 Drittimpfungen“, sagt Engert. 20 Prozent entfielen demnach auf Erst- und Zweitimpfungen. Das Team bestehe aus dem Chefarzt der Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Thoralf Amse, zwei weiteren Mitarbeitern der Helios-Klinik und einem Mitarbeiter des Arbeiter-Samariterbundes.

In dieser Woche steht das Impfmobil am Mittwoch, 14 bis 15.30 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus in Tilleda sowie von 16 bis 17.30 Uhr an der Turnhalle in der Halleschen Straße 39 in Roßla. Am Freitag kann man sich von 14.30 bis 17 Uhr terminlos in der Grundschule in Welbsleben impfen lassen.

Unterdessen hat es technische Probleme bei der Übermittlung der Neuinfektionen an das Robert-Koch-Institut gegeben, weshalb keine Neuinfektionen angegeben wurden. Dies habe nicht am Gesundheitsamt des Kreises gelegen, sagte Kreissprecherin Michaela Heilek.