Roßla/MZ - Ein Taschendieb hat am Mittwochmittag in einem Geschäft in Roßla zugeschlagen. Eine 79-Jährige war dort einkaufen und hängte ihre Tasche an den Einkaufswagen. In einem unbeobachteten Moment entwendete der Dieb diese Tasche. Gegen Nachmittag wurde die Tasche durch einen Zeugen in Berga in einem Gebüsch gefunden, teilt die Polizei mit. Aus der Tasche wurden persönliche Dinge entwendet, unter anderem 2.000 Euro.