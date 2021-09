74-Jährige aus Edersleben fällt auf Betrüger rein und handelt anschließend richtig

Edersleben/MZ - In Edersleben hat eine 74-jährige Frau per E-Mail von ihrer angeblichen Hausbank die Aufforderung erhalten, ein neues Verfahren für das Online-Banking zu beantragen. Dazu sollte die Seniorin die persönlichen Daten in ein Formular eintragen. Gesagt, getan.

Nach Abschluss der Eingabe wurde die Dame misstrauisch und kontaktierte ihre echte Hausbank. Diese konnte sofort klarstellen, dass es sich um einen Betrugsversuch handelt. Das Konto wurde sofort gesperrt. Es entstand kein Schaden, so die Polizei.