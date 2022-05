Regionalsport Mansfeld-Südharz 5. Kreissporttag des KSB Mansfeld-Südharz: Norbert Born zum neuen Präsidenten gewählt

Das Interesse der Vereine am Kreissporttag in der Festscheune in Röblingen hielt sich dabei in überschaubaren Grenzen. Von 279 geladenen Gästen waren gerade einmal 113 anwesend. Dabei bestand viel Redebedarf und einige Fragen blieben offen ...