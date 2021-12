Seegebiet/MZ - Auf der B 80 hat die Polizei am späten Sonntagabend die Alkoholfahrt einer 47-Jährigen durch das Seegebiet beendet. Das Auto war aufgefallen, weil es Schlangenlinien fuhr. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,65 Promille, so die Polizei. Die Fahrerin wurde für eine Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus gebracht.