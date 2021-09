3G-Regeln beim Waldtag am Jugendwaldheim Wildenstall

Grillenberg/MZ - Beim Waldtag, der am Sonnabend, 11. September, am Jugendwaldheim Wildenstall bei Grillenberg stattfindet, müssen die Veranstalter sicherstellen, dass nur geimpfte, genesene oder negativ getestete Besucher Zugang zum Veranstaltungsgelände erhalten. Das hat Eberhard Nothmann, der Vorsitzende des Vereins „Unser Wald“, jetzt mitgeteilt. Der Verein ist Mitausrichter des Waldtages und kümmert sich in großen Teilen um die Organisation. Die 3G-Beschränkung ist Bestandteil des mit dem Gesundheitsamt abgestimmten Hygienekonzepts für die Veranstaltung, zu der über den Tag hinweg mehrere Tausend Besucher erwartet werden. „Wir werden an vier Tischen am Einlass die Kontaktdaten aufnehmen und die 3G kontrollieren. Die Leute bekommen dann ein Bändchen ans Handgelenk“, sagt Nothmann.

Wer keinen Nachweis über die Genesung innerhalb der letzten sechs Monate oder die vollständige Impfung hat, kann einen maximal 24 Stunden alten negativen Testnachweis von einer offiziellen Teststation mitbringen oder sich direkt vor Ort testen lassen. „Der Arbeitersamariterbund ist mit einer Station vor Ort. Wir sind froh, dass das klappt, sonst hätte die Veranstaltung in Frage gestanden“, sagt Nothmann. Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr sind von der Testpflicht befreit.

Der Landkreis Mansfeld-Südharz hat am Mittwoch nach Angaben des Robert-Koch-Instituts die viertniedrigste Inzidenz an Corona-Infektionen in ganz Deutschland aufgewiesen. Innerhalb von sieben Tagen wurden hier 8,9 von 100.000 Einwohnern positiv auf das Coronavirus Sars-Cov2 getestet. Noch niedriger war die Inzidenz nur in Eisenach, Frankfurt/Oder und Tirschenreuth. Einlass zum Waldtag am Wildenstall ist am Samstag von 8 bis 16 Uhr. Bei der Veranstaltung - einer Art großer Messe im Grünen - präsentieren sich viele Akteure rund um die Themen Wald und Holz. Es gibt verschiedene Angebote, die speziell auf Kinder zugeschnitten sind. Zum Waldtag kann man auch wandern - geführte Touren starten 8.30 Uhr an der Bushaltestelle in Morungen, am Angerborn in Wippra, am Besucherbergwerk in Wettelrode und am Waldbad in Grillenberg. Gegen 15.30 Uhr soll die erste deutsche Elsbeer-Königin gekrönt werden.