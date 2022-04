39-Jähriger in Eisleben zu zwei Jahren und vier Monaten mit Drogentherapie verurteilt

Das Amtsgericht in Eisleben hat entschieden: Ein 39 Jahre alter Mann ist zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und vier Monaten verurteilt worden. Zudem wurde die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeordnet.

Eisleben/Hettstedt/MZ - Das Amtsgericht in Eisleben hat einen 39 Jahre alten Mann nach Brandstiftung an einem Porsche und einem VW und gemeinschaftlichem Diebstahl in einer Wohnung zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und vier Monaten verurteilt. Dabei wurde für den 39-Jährigen die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeordnet, damit der Mann seine Drogensucht in den Griff bekommen kann.