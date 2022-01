33 Mansfeld-Südharzer gehörten 2021 zu den Lottogewinnern

Eisleben/Hettstedt/Sangerhausen/MZ - Fortuna meinte es 2021 gut mit den Lottospielern aus Mansfeld-Südharz: Jeden Monat glückten zwei bis drei Hochgewinne ab 5.000 Euro, war von Astrid Wessler, Pressesprecherin der Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt, zu erfahren. Insgesamt wurden 33 solcher Hochgewinne registriert. Das seien vier mehr gewesen als im Jahr 2020.

Zwei Lottospieler aus Mansfeld-Südharz knackten jeweils den Jackpot in der Zusatzlotterie SUPER 6 und gewannen jeweils 100.000 Euro. Der erste Glückstreffer gelang dabei Anfang Januar 2021 und der zweite Anfang November. Zudem freuten sich jeweils vier Lottospieler über Gewinne von 6.666 Euro und 7.777 Euro, die in den Zusatzlotterien SUPER 6 und Spiel 77 gelangten.

Gemeinnützige Projekte profitieren von Lotto

„2021 war ein sehr erfolgreiches Lottojahr. Das Lottoglück hat sich als pandemiesicher und krisenfest erwiesen“, sagte Lotto-Geschäftsführer Stefan Ebert. „Die Lotto-Verkaufsstellen, in denen mehr als 80 Prozent der Spieleinsätze getätigt werden, waren gerade im ländlichen Raum mehr als nur eine Stelle, an der man schnell den Lottoschein abgibt oder ein Rubbellos kauft. Sie waren Service- und Gesprächspunkt.“

Rein rechnerisch hat jeder Sachsen-Anhalter im vergangenen Jahr 93 Euro in sein Lottoglück investiert. Von jedem Euro, der für ein Produkt von Lotto Sachsen-Anhalt ausgegeben wird, kommen rund 20 Cent gemeinnützigen Projekten in Sachsen-Anhalt zugute. Im Landkreis Mansfeld-Südharz wurden im vergangenen Jahr 19 Vorhaben mit etwa 304.000 Euro gefördert.

Davon gingen beispielsweise 37.000 Euro an den Schlossverein in Walbeck, der das Geld für die Sanierungsarbeiten im Haupthaus verwenden wollte. Fahrrad-Ladestationen wurden unter Einsatz von Lottogeldern in Helbra und Benndorf gebaut und die Stadt Gerbstedt investierte Lottogelder in einen Trinkbrunnen für die Grundschule.