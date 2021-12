32-Jähriger zweimal in der Nacht alkoholisiert am Steuer in MSH erwischt

Gerbstedt/MZ - Am 24.12.2021 gegen 00:50 Uhr wurde ein PKW Audi im Ortsteil Thondorf angehalten und kontrolliert. Ein Atemalkoholtest beim Fahrzeugführer ergab 1,44 Promille, daraufhin schloss sich eine Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus an. Der Führerschein des 32-Jährigen wurde beschlagnahmt. Weil für das Fahrzeug keine Pflichtversicherung bestand sind außerdem die Zulassungssiegel von den Kennzeichen entfernt worden. Später stellten Polizeibeamte den 32-Jährigen mit dem gleichen PKW fahrend in Klostermansfeld fest. Es erfolgte eine zweite Blutprobenentnahme und Anzeige der verschiedenen Verkehrsdelikte.