244 Medaillen in Stolberg zum Jubiläum der Schützen geprägt

Stolberg/MZ - Im Stolberger Museum „Alte Münze“ sind im vergangenen Jahren 244 Feinsilber-Jahresmedaillen am großen Balancier geprägt und verkauft worden. Das sagte Claudia Hacker von der Tourist-Information in der Harzstadt. Zusätzlich wurden 42 Hirschmedaillen geprägt.

Angesichts der äußeren Umstände sei das ein ganz gutes Ergebnis, schätzt Hacker ein. „In normalen Jahren wären das mit Sicherheit mehr gewesen.“ Doch sei das Museum coronabedingt über längere Zeit komplett geschlossen worden. Außerdem habe man Veranstaltungen absagen müssen, die üblicherweise viele Touristen nach Stolberg locken und auch dem Museum mit seiner mittelalterlichen Prägestätte viele Besucher bescheren.

Im Vorjahr wurde die Jahresmedaille dem 600-jährigen Bestehen der Stolberger Schützengilde von 1421 gewidmet. Der Verein dürfte somit zu den ältesten Schützenvereinen in Deutschland zählen. In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg und zu DDR-Zeiten bestand der Stolberger Schützenverein in der Bundesrepublik fort, woran ehemalige Stolberger großen Anteil hatten. Nach der Wende kehrte er zum Ursprungsort zurück.