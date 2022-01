23,88 Tage pro Jahr - Mansfeld-Südharzer am häufigsten krankgeschrieben

Laut dem Barmer-Gesundheitsreport sind die Menschen in Mansfeld-Südharz durchschnittlich 23,88 Tage pro Jahr krankgeschrieben. Die Ursachen dafür sind vielfältig.

Im Jahr 2020 waren Mansfeld-Südharzer durchschnittlich 23,88 Tage krankgeschrieben - Höchstwert in Sachsen-Anhalt.

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - An durchschnittlich 23,88 Tagen sind Versicherte der Krankenkasse Barmer in Mansfeld-Südharz im Jahr krankgeschrieben. Das geht aus dem Barmer-Gesundheitsreport hervor. Damit sind die Menschen in Mansfeld-Südharz diejenigen mit den landesweit meisten Krankentagen im Jahr. Zum Vergleich: Im Altmarkkreis Salzwedel sind es 19,56.

Die Statistik bezieht sich auf das Jahr 2020. Den Hauptgrund für die Fehlzeiten der Sachsen-Anhalter bilden nach wie vor Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems. Laut Auswertungen der Krankenkasse machten Rückenleiden 23 Prozent der Krankheitstage aus. Dem folgen psychische Erkrankungen (17,7 Prozent), Krankheiten der Atemwege (13,5 Prozent) und Verletzungen und Vergiftungen (11,2 Prozent).

Frauen häufiger krankgeschrieben als Männer

„Bewegung und Stressbewältigung sind zentrale Themen, um Arbeitnehmer gesund zu erhalten. Betriebliches Gesundheitsmanagement kann hier aktuell mit Online-Sport- und Entspannungskursen ansetzen“, betont Barmer-Chef Axel Wiedemann. Zwischen den Geschlechtern gibt es erhebliche Unterschiede bezüglich der Fehlzeiten.

Insgesamt sind Frauen häufiger und länger als Männer krankgeschrieben. Während ein Mann in Sachsen-Anhalt durchschnittlich 22,24 Tage lang arbeitsunfähig war, war eine Frau für 27,58 Tage krankgeschrieben. „Frauen kommen auf mehr Krankentage, weil sie häufiger von psychischen Erkrankungen betroffen sind als Männer“, erklärt Wiedemann. Der Genesungsprozess dauere hier länger und verursache dadurch mehr Fehltage.