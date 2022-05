21 Anzeigen liegen vor - Massive Zahl an Trickanrufen in Mansfeld-Südharz

Sangerhausen/MZ - Es ist eine besonders perfide Masche: Im Altkreis Sangerhausen und vereinzelt im Eisleber Raum hat es seit Dienstagnachmittag eine ganze Reihe sogenannter Enkeltrick-Anrufe bei zumeist älteren Leuten gegeben. Die Polizei spricht „von einer Größenordnung, die es in Mansfeld-Südharz bisher so noch nicht gegeben hat“. Bislang liegen 21 Anzeigen vor, in einem Fall konnten die Anrufer eine Summe im mittleren fünfstelligen Bereich erbeuten.

