Röblingen/MZ - An einem Fußgängerüberweg in der Schraplauer Straße in Röblingen sind am Montagmorgen zwei Pkw zusammengestoßen. Ein Fußgänger überquerte die Straße, weshalb die Wagen stark bremsen mussten. Das zweite Auto fuhr auf das voranfahrende Fahrzeug auf. Laut Polizei entstand insgesamt rund 2.000 Euro Schaden.