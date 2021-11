17 Mannschaften kämpfen um die Trophäe des FSA-Ligapokals

Sangerhausen/MZ - Auf neues Terrain begeben sich am Wochenende die Mannschaften vom VfB Sangerhausen und des SV Kelbra. Sie sind, wie auch Romonta Stedten, Eintracht Lüttchendorf und der MSV Eisleben, bei der Premiere des FSA-Ligapokals dabei. Insgesamt sind es 17 Mannschaften, die sich um die Trophäe und eine Prämie bewerben. Ein Wettbewerb, der für Mannschaften angedacht ist, die bereits ihre Segel im Landespokal 20/21 streichen mussten und dennoch auf Pokalpartien nicht verzichten möchten.

In der ersten Runde treten sowohl der VfB Sangerhausen als auch der SV Kelbra auswärts bei Landesliga-Vertretungen an. Die Kelbra Verbandsliga-Elf spielt am Sonnabend ab 13 Uhr beim SV Alsleben. Beide Teams eint die Tatsache, dass sie Schlusslicht in ihrer Spielklasse sind. Für die noch sieglosen Kelbraer ist es die Möglichkeit, endlich einmal zu gewinnen und Selbstvertrauen zu tanken. Zudem gibt es ein Wiedersehen mit Andy Soyk und Tobias Weiß, die jetzt in Alsleben und zuvor beim Team vom Fuß des Kyffhäusers kickten.

Spannendes Duell zwischen Lüttchendorf und Stedten erwartet

„Wenn es nach mir gegangen wäre, hätten wir hier nicht mitgemacht. Aber der Verein hat uns gemeldet. Wenn wir nun schon beim Ligapokal mitmischen, wollen wir natürlich auch so weit wie nur möglich kommen“, sagt Kelbras Coach Daniel Richter. Und weiter: „Am Sonnabend werden bei uns einige Spieler auflaufen, die sonst nicht so zum Zuge kommen. Ich hoffe natürlich, dass wir gewinnen und in die nächste Runde marschieren. Das wäre für die Moral mal sehr gut.“

Erst 13.30 Uhr beginnt am Sonnabend die Partie des VfB Sangerhausen. Die Mannschaft um Kapitän Patrick Olbricht spielt bei Turbine Halle. Beide Mannschaften standen sich schon einmal im Landespokal Sachsen-Anhalt gegenüber. Das war im Jahr 2018, damals siegten die gastgebende Turbine-Elf noch 3:2, nachdem die Sangerhäuser nach zwei Treffern von Marcel Dietze schon 2:0 führten.

Nun also steigt eine Neuauflage des Duelles. Der VfB, zuletzt in mehr als ansprechender Verfassung, ist beim Tabellen-Sechsten der Landesliga klarer Favorit. Spannend dürfte es im Duell zwischen Eintracht Lüttchendorf und Romonta Stedten zugehen, der MSV spielt beim TSV Kleinmühlingen-Zens, dem Tabellen-Achten der Landesliga Staffel Mitte.