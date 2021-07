17-Jähriger schießt mit Schreckschusswaffe auf Verkäuferin in Gerbstedter Supermarkt

Gerbstedt/MZ - Ein 17-Jähriger schoss am Donnerstagmorgen mit einer Schreckschusswaffe auf eine Verkäuferin in einem Gerbstedter Supermarkt, war aus der Polizeiinspektion in Halle zu erfahren. Der junge Mann war kurz nach der Öffnung des Supermarktes in den Laden gekommen und begab sich sofort zu den Spirituosenregalen. Angestellte sahen, wie der junge Mann scheinbar etwas unter seiner Jacke versteckte. Als der 17-Jährige den Laden verlassen wollte, sprach ihn eine Verkäuferin an, ob er denn nicht Ware bei sich habe.

Der junge Mann wendete sich in einigem Abstand der Verkäuferin zu, zog eine Waffe und gab einen Schuss ab, so die Schilderung der Polizei. Die Verkäuferin flüchtete daraufhin zurück in den Laden, woraufhin der junge Mann einen zweiten Schuss in Richtung der Verkäuferin abfeuerte, ehe er in Richtung Freistraße flüchtete. Der Täter wurde von der Polizei dingfest gemacht. Pfefferspray musste dabei eingesetzt werden. Ein Drogenschnelltest wurde durchgeführt und der 17-Jährige in die Klinik zur Blutprobenentnahme gebracht. Bei ihm wurde neben der Schreckschusswaffe auch ein Messer gefunden.