1.200 Wahlhelfer in Mansfeld-Südharz erhalten Impfangebot

Eisleben/Hettstedt/Sangerhausen

Rund 1.200 Wahlhelfer erhalten jetzt vom Landkreis Mansfeld-Südharz ein Impfangebot. Entsprechend der Vorgabe des Innenministeriums des Landes Sachsen-Anhalt und der Landeswahlleiterin können sich die Wahlhelfer, die am 6. Juni zur Landtags- und zur Landratswahl zum Einsatz kommen, impfen lassen, war von Kreissprecherin Michaela Heilek zu erfahren. Die Verantwortlichen des Impfzentrums haben daher von Mittwoch, 28. April, bis Freitag, 30. April, eine große Impfaktion in der Mammuthalle in Sangerhausen geplant.

An den drei Tagen sind jeweils von 8 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 17 Uhr Termine an die Wahlhelfer vergeben worden. Zu den 1.200 Wahlhelfern zählen die Personen, die sowohl in den Gemeinden die Wahllokale besetzen, als auch die Briefwahlvorstände, die entweder vor Ort in den Gemeinden oder zentral am Standort der Kreisverwaltung in Sangerhausen die Briefwahlunterlagen auszählen. Die Termine sind nach Gemeinden und den Briefwahlvorständen gestaffelt, erläuterte Heilek. Alle impfberechtigten Wahlhelfer werden von den Organisatoren der Aktion aufgefordert, neben dem Impfausweis und der Krankenversichertenkarte auch das Berufungsschreiben als Nachweis mit ins Impfzentrum zu bringen.

Rund um die Mammuthalle in Sangerhausen gebe es Parkplätze, die die Wahlhelfer nutzen können. Geimpft werde direkt in der Mammuthalle, die für die zu Impfenden über einen Nebeneingang über den Hof der Kreisverwaltung zu erreichen sei. Heilek: „Verimpft wird der Impfstoff Biontech, der nicht extra und zusätzlich für die Wahlhelfer geliefert wird, sondern aus den aktuell vorhandenen Beständen genommen wird.“ 27.592 Männer und Frauen erhielten im Landkreis Mansfeld-Südharz bereits ihre Erstimpfung zur Immunisierung gegen das Coronavirus. Und laut den Angaben des Landessozialministeriums erhielten bereits 9.247 Menschen im Kreis die zweite Impfung. Laut den Angaben des Robert-Koch-Instituts liegt im Land Sachsen-Anhalt die Quote landesweit 24,4 Prozent und für Zweitimpfungen 6,4 Prozent. (mz)