Zwei Strohlager stehen bei Schwanebeck in Flammen

Am Dienstag verursachte der Brand eines Strohlagers einen Sachschaden von mindestens 500.000 Euro. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand brach der Brand gegen 0.30 Uhr in zwei als Strohlager genutzten Gebäuden auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebes in der Kapellenstraße aus. Dabei wurden die Strohlager und eine auf einem der Gebäude befindliche Photovoltaikanlage zerstört, wie Pressesprecher Uwe Becker mitteilte.

Zur Brandbekämpfung kamen 89 Kameraden der Feuerwehren Schwanebeck, Wegeleben, Ditfurt, Emersleben, Groß Quenstedt, Harsleben und Halberstadt mit 19 Fahrzeugen sowie ein Rettungswagen zum Einsatz. Die Beamten haben den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Diesbezüglich wird auch ein Brandursachenermittler des Landeskriminalamtes mit hinzugezogen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Brandbekämpfung noch mehrere Tage andauern wird.