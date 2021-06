Zwei Neuzugängen aus dem hohen Norden wieder fit gemacht

Harzgerode - Die beiden Neuzugänge, die das Kartslalomteam Harzgerode zu verzeichnen hat, kommen aus dem hohen Norden. Und seit ein paar Tagen sind sie nun auch bereit, den Titelkampf aufzunehmen. „Wir haben sie jetzt wieder fitgemacht“, sagt Vereinschef Christoph Marzinek. Der Ölwechsel ist erledigt, Bremsflüssigkeit aufgefüllt, und die Beläge sind erneuert. Ist der Verein seit seiner Gründung bisher stetig personell gewachsen, kommen die Neuen jetzt auf Rädern daher: Das Kartslalomteam hat sich zwei neue Karts angeschafft. Es handelt sich um gebrauchte Fahrzeuge; ein Verein hat sie verkauft. Marzinek stieß im Internet auf das Angebot - und schlug zu. „Wir mussten uns schnell entscheiden“, sagt er. Nördlich von Hamburg holte er die Karts ab. 1.600 Euro haben die Harzgeröder bezahlt. Unterstützung bekam der Verein von der Harzsparkasse. Investiert wurde auch noch in ein Stecksystem für eine Pedalverlängerung für die jüngsten Fahrer.

Einsatz bei schlechtem Wetter für die alten Flitzer

Die sind nicht mal ein Drittel so alt wie die Fahrzeuge, mit denen sie bisher durch den Parcours düsten. Fast 20 Jahre, so Marzinek, hätten die alten Karts mittlerweile auf dem Buckel, das merke man dann schon. Ausrangiert werden die Flitzer aber nicht gleich. Sie bleiben dem Verein für den Schlechtwettereinsatz erhalten. Die Regenreifen sind montiert. Das spart die Wechselei. Inzwischen läuft das Training wieder - nach monatelanger Pause. „Bei den Großen merkt man das nicht so. Aber bei den Kleinen fängt man fast wieder bei Null an“, so Marzinek. Im Ergebnis - der Rennbetrieb ist wieder gestartet, im Juli soll es auch in Harzgerode ein Rennen geben - dürfte das nicht ins Gewicht fallen. Andere Vereine hätten auch nicht mehr trainiert, sagt er. (mz)