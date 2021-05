Zwei Ladendiebe kommen wieder frei

Wernigerode/ Halberstadt - Zwei Ladendiebe sind am Dienstag in Wernigerode gefasst worden. Die Männer (29, 31) aus Georgien hätten versucht, in einer präparierten Tasche Vitaminpräparate im Wert von 66 Euro zu stehlen, teilte die Polizei mit. Als eine Angestellte des Drogeriemarkts an der Ilsenburger Straße sich den Dieben gegen 13 Uhr in den Weg stellte, habe der 31-Jährige sie zu Seite gestoßen. Dabei habe sich die Frau leicht an der Hand verletzt.

Die alarmierten Polizisten entdeckten nahe der Drogerie einen Peugeot mit polnischem Nummernschild, in dem weitere Vitaminpräparate und Zigaretten gefunden wurden. Aus welchen Läden das mutmaßliche Diebesgut stammt, sei noch unklar. Der 29-Jährige sei nach Zahlung einer Sicherheitsleistung aus dem Gewahrsam entlassen worden.

Staatsanwaltschaft richtete extra Dezernat gegen organisierte Ladediebe ein

Der 31-Jährige wurde am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Amtsgericht vorgeführt. Wegen des Angriffs auf die Verkäuferin sei der Tatbestand des räuberischen Diebstahls erfüllt, sagte Oberstaatsanwalt Hauke Roggenbuck der MZ. Die Richterin stimmte dem Haftantrag aber nicht zu, sondern entließ den 31-Jährigen nach Zahlung einer Sicherheitsleistung von 50 Euro.

Der aktuelle Fall weist Parallelen auf zur Festnahme von zwei ebenfalls aus Georgien stammenden Ladendieben am 8. April in Wernigerode. Auch damals war in einem Auto Diebesgut – Spirituosen, Kleidung und Zahnbürsten – entdeckt worden. Weil damals drei Männer flüchten konnten, wird wegen Bandendiebstahls ermittelt. Mitte März fahndete die Polizei mit Fotos nach zwei Dieben, die in Drogerien in Quedlinburg, Halberstadt und Wernigerode Waren im Wert von 840 Euro gestohlen hatten.

Wegen der Häufung von Ladendiebstählen durch Asylbewerber aus Georgien im Landkreis Harz, bereits 2019 gab es rund 150 Fälle, hatte die Staatsanwaltschaft Halberstadt vor drei Jahren dagegen ein Dezernat eingerichtet. Das vermutete System: Die Männer aus dem Kaukasus, deren Asylanträge fast alle abschlägig beschieden werden, stehlen hier. Werden sie erwischt und verurteilt, kehren sie zurück in ihre Heimat. (mz).