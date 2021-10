Zigarettenautomat in Güntersberge gestohlen

Güntersberge/MZ - In der Nacht zum Dienstag entwendeten bislang Unbekannte einen in der Marktstraße aufgestellten Zigarettenautomaten. Nach bisherigem Ermittlungsstand flexte ein bislang Unbekannter mit einem Trennschleifer gegen 2.10 Uhr die Halterung des Automaten ab. Anschließend verlud er gemeinsam mit einem weiteren bislang Unbekannten den Zigarettenautomaten auf einen Transporter, welcher anschließend in Richtung Friedrichsbrunn flüchtete.

Sachdienliche Hinweise zur Tat bzw. insbesondere zu dem gesuchten Transporter erbittet das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter Telefon 03941/674-293.