Womit eine Auswanderin aus Halberstadt in Dubai eine Traumkarriere starten konnte

Luxus und Wolkenkratzer auf der einen Seite, staubtrockene Wüste auf der anderen: Sabrina Terence lebt seit 16 Jahren in Dubai.

Halberstadt/ Dubai - Nicolas Cage, 50 Cent, Nelly, Ne-Yo, Paris Hilton. Für sie alle hat Sabrina Terence aus Halberstadt schon an den Plattentellern gestanden. Und dabei so einiges erlebt: Für seine prunkvollen Partys ließ der Herrscher von Dubai, Mohammed bin Rashid Al-Maktoum, sie per Privatjet einfliegen. Und zum Geburtstag von John Travolta sah sie den Hollywood-Veteran aus einem Helikopter auf ein Motorrad springen, um seinen Gästen einen filmreifen Auftritt zu liefern. „Da fragt man sich schon manchmal, ob das jetzt noch real ist“, gibt die 41-Jährige zu.