Wirtschaftsminister Armin Willingmann bringt 820.000 Euro mit

Blankenburg/MZ - Die Harzer Mineralquelle Blankenburg GmbH will Energie und Treibhausgasemissionen sparen - und wird dabei unterstützt: Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) übergab bei einem Unternehmensbesuch einen Förderbescheid in Höhe von 820.000 Euro aus der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ an Ralph Weitemeyer, Gesellschafter der Harzer Mineralquelle Blankenburg GmbH. Das Unternehmen, das zwischen 1998 und 2020 die Zahl der Flaschenfüllungen von 16 auf 95 Millionen steigern konnte, will seinen Wachstumskurs fortsetzen - und rund zwei Millionen Euro in moderne Produktionstechnik investieren.

„Mit den jetzt geplanten Investitionen in die Anlagentechnik werden beispielsweise durch eine neue Blasmaschine für PET-Flaschen sowie einen neuen Druckluftkompressor gegenüber herkömmlichen Anlagen etwa 30 Prozent Energie und 500 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr eingespart“, erklärte Ralph Weitemeyer. Ziel des Unternehmens, das seit Januar Ökostrom nutze und so 700 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr einspare, sei es, bis zum Jahr 2035 klimaneutral zu produzieren.