Wird Nordharzer Städtebundtheater zur GmbH?

Halberstadt/MZ - Zu lasche Kontrollen und schlechtes Wirtschaften beim Umgang mit Steuergeldern am Nordharzer Städtebundtheater - das soll jetzt ein Ende haben. Mit der Auflösung des Anfang der 90er Jahre gegründeten Zweckverbands des Nordharzer Städtebundtheaters und dessen Umwandlung in eine gemeinnützige GmbH samt Aufsichtsrat will Landrat Thomas Balcerowski (CDU) die Verhältnisse für die Bühne neu ordnen. Eine entsprechende Beschlussvorlage soll dem Kreistag am 2. Februar präsentiert werden, darüber informierte Balcerowski am Freitag in einer Pressekonferenz.